◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組ベルギー―エジプト（１５日、シアトル競技場）４大会連続１３度目の出場のベルギー（ＦＩＦＡランク９位）はＷ杯初勝利を目指すエジプト（同２９位）と１―１で引き分けた。先手を取ったのはエジプト。前半１９分、中央でボールを受けたアシュル（アルアハリ）の強烈なミドルシュートがゴール左に突き刺さり、先制を許した。その後も、エジプトのカウンターを主体とした堅守の前に攻