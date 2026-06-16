今季初の2軍戦を経て“5回の壁”越えを狙う。ソフトバンクの松本晴が、17日のファーム公式戦オリックス戦（タマスタ筑後）で登板する見通しが立った。球数制限ではなく5回以上をノルマに投げる見込みだ。「しっかりと三振を取りながら、どんどんイニングも投げていけるようにできたら。直球の感覚に関しても試したいこともある」4月19日オリックス戦でキャリア最長8回1/3を投げたが、直近は3試合連続で5回で降板している。前