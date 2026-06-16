日本ハムの北山亘基投手（27）が16日の広島戦（マツダ）で先発し、自然体の好投で交流戦優勝に望みをつなぐ。西武が敗れ、日本ハムが5点差以上で勝利すれば、逆転優勝の可能性がある。大事な一戦のマウンドを任される右腕は15日、エスコンフィールドでストレッチと軽いキャッチボールで調整を行った。「シーズン後半やポストシーズンを見据えて緊張感をあえて自分でつくって、しっかりその中で結果を出せるように集中していき