ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）は交流戦が終了した時点で19本塁打、52打点と両リーグ1位を独走する。本紙評論家・松田宣浩氏（43）が、絶好調の理由を分析。選手会長就任による責任感が、トレーニングや守備という地道な積み重ねのモチベーションとなり、結果につながったと語った。また、同じ三塁手として自身が2015年に記録したキャリアハイ35本塁打超えへ期待を口にした。交流戦を戦い終えた時点での栗原選手の19本塁