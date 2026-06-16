◇W杯北中米大会1次リーグG組エジプト1―1ベルギー（2026年6月15日シアトル）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組第1戦は15日（日本時間16日）、エジプト（FIFAランク30位）がベルギー（同10位）と1―1のドロー。大会初白星はまたもお預けとなったが勝ち点1を獲得した。2大会ぶり4回目の出場となるエジプトは、この日34歳の誕生日を迎えた“大黒柱”FWサラーが2列目トップ下として先発出場。最前線1トップ