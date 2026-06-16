スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は【初夏が旬の魚】に関するアンケート結果をまとめてみました。カツオにシラス、タコにアジなど「初夏が旬の魚」にまつわるリアルな声を集めました！ ■今回は、「旬の魚」についてまとめてみました！E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがと