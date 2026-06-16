チュニジア・サッカー連盟が15日、同国代表のサブリ・ラムシ監督（54）を解任したと、代表チームのインスタグラムで発表された。インスタグラムは「サブリ・ラムシ監督の解任について正式に合意に達した」と声明を発表。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグの残り2試合はテクニカルディレクターのモンデール・ケバイエル氏が暫定監督を務める予定とした。ところが、15日（日本時間16日）に更新された同じインスタグラムでは、