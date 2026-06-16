水を節約する小麦「WS1」（神戸大提供）水が得にくい環境でも生き延びられる小麦を見つけ、節水の仕組みを解明したと、神戸大や鳥取大のチームが16日までに国際学術誌に発表した。呼吸や水分の放出に使う気孔をあまり開かず、水分が出て行くのを抑えていた。乾燥地で食料を確保するための切り札になると期待する。チームによると、小麦は食料として需要が高いが、気候変動の影響で干ばつや乾燥地帯が増え、世界中で栽培に必要