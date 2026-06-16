夏本番を前にエアコンにまつわるトラブルに注意するよう、国民生活センターと製品評価技術基盤機構（NITE）が注意を呼びかけている。修理業者に高額請求された上に直っていなかったとの相談のほか、室外機周辺で火災が発生したとの報告も寄せられている。センターによると、2025年度のエアコン修理に関する相談件数は1251件で、21年度から約3倍に増えた。インターネットで見つけた修理業者に約5万円を支払ったが直っておらず、