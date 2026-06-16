アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に、トランプ大統領とイランのガリバフ国会議長が署名したことが明らかになりました。アメリカ政府高官は15日、イランとの戦闘終結に向けた合意の覚書について、アメリカ側はトランプ大統領とバンス副大統領が、イラン側はガリバフ国会議長が署名したと明らかにしました。覚書の内容については「24時間後から48時間後に明らかにされる見通しだ」としています。ホルムズ海峡をめぐっては「60