◇W杯北中米大会1次リーグG組ベルギー―エジプト（2026年6月15日シアトル）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組第1戦は15日（日本時間16日）、ベルギー（FIFAランク10位）がエジプト（同30位）と1―1のドロー。0―1の後半21分、途中投入されたばかりのFWロメル・ルカク（33＝ナポリ）が同点に追いつくオウンゴール誘発させ勝ち点1獲得に貢献した。4大会連続15回目の出場となるベルギーはMFデブルイネ（ナポ