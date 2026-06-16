【「漫画アクション No.13」】 6月16日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「漫画アクション No.13」を6月16日に発売した。価格は510円。 表紙・巻頭グラビアには、白間美瑠さんが登場。巻中には、「ミスアクション2026」で準グランプリに輝いた猫宮かおるさんのグラビアが掲載される。また、特別付録として白間さんのクリアファイルが付いてくる。 マン