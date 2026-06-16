2026年のNBAドラフトで上位指名が確実視されているカンザス大学のダリン・ピーターソンが、ワシントン・ウィザーズ以外のチームとの面談を行わない方針であることが明らかになった。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者とジェレミー・ウー記者が報じている。 今年のドラフトは“豊作世代”として注目を集めており、ピーターソンやBYU（ブリガムヤング大学）