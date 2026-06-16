7月22日よりフジテレビ系で放送がスタートする『Tokyo middle 30』に深川麻衣が出演することが発表された。 参考：深川麻衣、30代で変化した仕事への向き合い方「未知の経験を積んでいけることにワクワク」 本作は、中国で大ヒットしたドラマ『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと～上海女子物語～』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイクする恋愛ヒューマンドラマ。地方都市から憧れの