7月2日よりテレビ東京ほかで放送がスタートする早見あかりと伊藤健太郎のW主演ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』のメインビジュアルが公開され、新たに桐山漣、岸明日香、岩永洋昭、浅野千鶴、久場音葉、真矢ミキの出演が発表された。 参考：早見あかりと伊藤健太郎がW主演に『一緒にごはんをたべるだけ』7月2日よりテレ東で放送 大町テラスによる同名漫画を実写ドラマ化する本作は、満たされない日々を送る既婚者