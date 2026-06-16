現地６月15日に開催された北中米ワールドカップのグループG第１節で、ベルギー代表とエジプト代表が激突した。最初にシュートチャンスを迎えたのはベルギー。開始７分、敵陣ボックス手前の中央でボールを受けたデ・ブライネが狙い澄ましたミドルを放ったが、わずかにゴール左に外れる。一方のエジプトは20分に先制する。ペナルティエリア手前でサラーのパスをもらったアシュールがワントラップから右足を一閃。鋭い一撃をゴ