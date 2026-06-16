16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比350円高の6万9750円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては432.50円高。出来高は1万922枚だった。 TOPIX先物期近は3996ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.6ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69750+350 10922 日経225min