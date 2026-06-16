ＪＲＡは１５日、２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５歳）が選出されたと発表した。また、顕彰者として今年３月に調教師を引退した国枝栄元調教師（７１）、騎手時代にＪＲＡ通算２５４１勝を挙げた蛯名正義調教師（５７）が選出された。蛯名師は騎手時代にＪＲＡ通算２５４１勝（歴代５位）、Ｇ１・２６勝を含む重賞１２９勝の成績を挙げた。９６年天皇賞・秋でバブルガムフェローに騎乗してＧ１初制覇。１０年には