2026年6月14日、香港メディアの香港01は、米国、欧州、日本が半導体製造装置市場を独占する実態とそれに対抗し得る中国の潜在力に関する中国メディア・快科技の文章について報じた。記事は、先日SNSのX上で半導体装置サプライチェーンの解剖図が拡散し話題になったことを紹介。解剖図では露光、現像、エッチングなどの工程で主に米国、欧州、日本の3地域が市場シェアを独占していることが明らかになり、ハイテク競争における外部へ