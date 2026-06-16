「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）ここで巻き返して秋へ夢をつなげたい。１勝クラスから重賞初制覇となった福島記念まで４連勝。一気にブレークを果たしたニシノティアモだが、ここ２走は不本意な競馬が続いた。２走前の中山牝馬Ｓは後方のポジションからメンバー最速の上がり３Ｆ３５秒１の末脚で追い込むも５着まで。前走のヴィクトリアＭでは、積極的に２番手から運んだが、最後に伸びを欠いて６着に終わった。前走か