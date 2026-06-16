ＪＲＡ関西定例記者会見が１５日、大阪市内で行われ、日本馬の海外遠征における有事の際の対応や、来年度の暑熱対策などについて説明された。吉田正義理事長は会見の冒頭で宝塚記念について「馬場入場時からゲリラ豪雨ということで、ずぶぬれになりながら声援を送っていただき、頭が下がる思いでした。（松本好雄さんの）息子さんの好隆さんにオーナーが代わっての連覇。昨年の『ザ・ロイヤルファミリー』ではないですが、競馬