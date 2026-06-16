ＪＲＡは１５日、２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５歳）が選出されたと発表した。また、顕彰者として今年３月に調教師を引退した国枝栄元調教師（７１）、騎手時代にＪＲＡ通算２５４１勝を挙げた蛯名正義調教師（５７）が選出された。３月３日付で調教師を引退し、現在はヘルパーとして厩務員をしている国枝栄元調教師。ＪＲＡ通算１１２３勝で通算勝利数は歴代１０位。Ｇ１・２２勝を含む重賞７０勝と輝かしい成