ＪＲＡは１５日、２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５歳）が選出されたと発表した。今年が選定対象の３年目だったが、昨年はわずか２票足りず落選していた。今年は記者投票で１３６票（得票率８６・６％）を集め、選定基準の４分の３以上をクリアした。障害馬では８５年のグランドマーチス以来、２頭目の殿堂入りとなった。また、顕彰者として今年３月に調教師を引退した国枝栄元調教師（７１）、騎手時代にＪＲＡ通算