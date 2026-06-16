史上３頭目の宝塚記念連覇を果たしたメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋）は、激闘から一夜明けた１５日、栗東トレセンの馬房で元気な姿を見せた。レースを終えて帰厩したのは日曜の午後９時過ぎ。担当の上籠助手は「素直にうれしかったです。ホッとした部分もありますね。言うことない競馬でした」と最高の結果を出した相棒をねぎらった。レース直前にゲリラ豪雨が阪神競馬場を襲い、重巧者だけに恵みの雨とも言えたが、同