「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）サマーマイルシリーズの開幕戦。データ班がプッシュするのはベラジオボンドだ。前走のマイラーズＣでは勝ち馬から０秒１差の３着に好走。充実一途の５歳馬が初タイトル奪取を目指す。また、６歳にしてオープン入りしたスイープアワーズは父ディープインパクト、母スイープトウショウという良血馬。こちらも重賞初制覇へ強い意気込みを示す。▼傾向（過去１０年）サマーマイルシリーズ