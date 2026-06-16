本拠地に戻ってレイズとの3連戦がスタート【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打なら2試合ぶりとなる。前日14日（同15日）の敵地ホワイトソックス戦は2打数無安打2三振2四球の内容で、7試合ぶりの無安打に終わっていた。ドジャースはラウアー、レイズは過去に日本ハム、ソフトバンクでプレーした