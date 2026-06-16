北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。ピッチ内外で数々の名場面が生まれたが、海外メディアは「ここまでの大会で最も好きな写真の1枚」として日本のある場面を紹介している。それは試合前の国歌斉唱。森保監督は君が代が流れると、目を赤らめながら歌った。そして、歌い終えるとカメラに背を向け