自分に近づいてきた仲良しの猫さん。すると、その猫さんが衝撃的な行動に出て……！？された側の猫さんの反応には、「あまりにも少女漫画のヒロインすぎる」「きゃー！アオハル♡」などの声が寄せられ、記事執筆時点ではSNS上で66万回以上も閲覧されています。 【写真：近づいてきた『仲良しな猫』の大胆な行動に……少女漫画のような『まさかの展開』】 突然の"少女漫画的"展開にびっくり！ Xアカウント「まつ