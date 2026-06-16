︎1.歯磨き 猫は歯周病がとても起こりやすい動物です。実は3歳以上の猫のほとんどが歯周病に罹患していると言われており、歯周病は悪化すると口の痛み、食欲不振、鼻水、頬に穴が空くなどの症状が見られるようになります。 となったりもします。 また、歯周病は歯周病菌が血液にのって、心筋炎や心内膜炎、慢性腎不全などの全身疾患の原因となったりもします。 歯周病を防ぐためには、毎日歯磨きをするの