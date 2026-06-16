職場でどれだけ真面目に働いても正当に評価されないと悟ったとき、人は静かに会社を見限っていく。投稿を寄せた50代後女性（OAスタッフ）は、パートとして働く中で、周囲の正社員たちの勤務態度に呆れ果てていたという。女性の職場は、「正社員達がいかに楽して日々過ごすか、金をもらうか＝見えない所でサボるしか考えてない」という環境であり、「役職ついても責任とらず知らんぷり…などなど何事も頑張らない人達ばかりだった」