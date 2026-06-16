春に入社した新入社員たちが、そろそろ職場や社会の現実に直面する頃だろう。最近では見切りをつけるスピードが異様に早い若者も少なくない。ガールズちゃんねるに6月中旬、「新入社員、どんな理由で辞めていきましたか？」というトピックが立ち、驚きの退職理由が次々と寄せられた。トピ主の職場では、驚くべき理由で辞めていった新人がいたという。「私の勤め先では転売ヤーになると言って辞めていきました。」まさかの転売ヤー