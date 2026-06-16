面接やその後の合否連絡で理不尽な扱いを受ければ、誰だって腹が立つ。投稿を寄せた北海道の男性（70代〜／その他／年収400万円）は十数年前の就職活動でひどい対応を受けた。当時50代半ばだった男性は、会社廃業で失職してハローワークに通いになった。年齢以上の枚数の履歴書を書いて就職活動に励んでいたが、20代後半のときに横浜市から北海道に移住してきた男性は当地の雇用状況に「絶句」したそう。（文：法田ひまり）会社の