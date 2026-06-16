社内のルールやトラブルへの対応は、その企業の姿勢が最も露骨に現れる部分だろう。投稿を寄せた60代男性（医療・福祉・介護）は医療事務補助として働いている。職場のガバナンスが滅茶苦茶だという。（文：法田ひまり）「新入社員が退職しても相変わらず放置している」職場では普段、社内ルールを必ず守るよう厳しく言われているそうだが、上司のほうが守っていないという。「社内での常識的なルール(挨拶、服装など)について必ず