ちょっと最寄りのコンビニを探したいだけなのに、周辺のガソリンスタンドを検索したいだけなのに…なんで純正ナビってあんなに面倒なんですかね？ スマホならサッと検索してパッと表示されるのに、純正ナビは住所やら電話番号を入れるのがとにかく面倒くさい、あ～面倒くさい…おまけに地図データの更新も厄介なんですよね… なんて、スマホに慣れた現代人にとって何かと面倒な純正ナビですが、実はとあるアイテム