お金の貸し借りは人間関係を壊すと言うが、親切心で貸した相手がすんなり返してくれるとは限らない。投稿を寄せた東京都の女性（70代〜／教育・保育／年収300万円）は、就職して間もない頃の苦い体験を振り返る。女性は就職先の一年先輩にお金を貸し、戻ってこなかった経験があるという。（文：法田ひまり）「夏のボーナスが過ぎ、冬のボーナスが過ぎてもお金が戻ってくることはありませんでした」当時実家から通勤していた女性に