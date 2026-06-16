女子サッカー・WEリーグで4季ぶりの優勝を果たしたINAC神戸レオネッサ。その運営会社であるアイナックフットボールクラブ株式会社で代表取締役社長に就任した、サッカー元日本代表MF阿部浩之氏（36）が、15日、神戸市内で行われた就任会見で、意気込みを語った。同社の代表取締役会長をつとめる金子文雄氏（69）とともに、神戸市東灘区の神戸ファッションプラザで行われた記者会見に臨んだ、阿部氏。「クラブの皆さまが築き上