アムステルダム大学医療センターなどの研究チームは2026年6月13日にトルコのイスタンブールで開催された欧州アレルギー臨床免疫学会(EAACI)の年次会議で、遺伝性血管性浮腫の患者を対象にしたCRISPR治療の試験結果を発表しました。In Vivo CRISPR Gene Editing in Hereditary Angioedema | New England Journal of Medicinehttps://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2600931World first: First phase 3 trial of in vivo CRISP