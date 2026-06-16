上司の無茶振りに辟易する人は多いだろう。それも社長が、自分の体裁を繕うために不可能な指示を出してくるとなれば、反発したくなるのも当然だ。投稿を寄せた関西在住の50代男性（ITエンジニア／年収500万円）は、得意先の従業員がエンドユーザーの会社のパソコンを「ドンガラガッシャーンと壊した」ときの、社長の呆れた対応を振り返った。（文：篠原みつき）出張修理になったというが…「メーカーすら不明で話が合わない」男性