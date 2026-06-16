ベルギーとエジプトが対戦北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月15日に大会5日目を迎え、アメリカ・シアトルではグループGのベルギー代表とエジプト代表の試合が行われた。MFケビン・デ・ブライネやこの日が誕生日のFWモハメド・サラーら世界的スター選手が先発した一戦は、1−1の引き分けで終わっている。試合が動いたのは前半20分だった。ベルギーがボールを保持しながら、エジプトの守備を崩そうとしていた時間帯だった