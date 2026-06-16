織田裕二が主演を務め、小野花梨がヒロインを演じるテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』（6月27日放送）より、追加キャストが一挙発表。津田健次郎、明日海りお、細田善彦、影山優佳、和久井映見、音尾琢真、光石研の出演が明らかになった。【写真】織田裕二✕小野花梨共演がカッコいい『ダブルエッジ〜甦った男』ビジュアル本作は、ある事件で車椅子生活を余儀なくされた元捜査一課の刑事と、ASD（自