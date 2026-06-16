ＪＲＡは１５日、２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５）を選定したと発表した。昨年は２票（１５８票中１１７票）足りず届かなかったが、今年は８６・６％の支持を集め、中山グランドＪ５連覇を含む、ＪＧ１・９勝馬が障害馬として２頭目、史上３９頭目の勲章を手にした。誰もが認めた障害界の絶対王者に、ふさわしい勲章が与えられた。史上最多のＪＧ１・９勝の偉業を誇るオジュウチョウサンは、有効投票数１５７票