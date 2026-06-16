◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）サッカー北中米Ｗ杯で日本代表は初戦のオランダ戦に２―２で引き分け。日本代表の森保一監督（５７）の母・万知子さんの弟で、静岡・掛川市の理容店「カットクラブパーティー」を営む叔父の原田卓馬さん（７１）がエールを送った。理容店のテレビで観戦し、日本が２度のビハインドを追いついた際にはガッツポーズ。準優勝３度のオランダか