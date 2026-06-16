◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は以前から津村明秀騎手が「ベストは１８００メートル」と話す適距離で重賞２勝目を狙う。前走のヴィクトリアマイルは３着馬と０秒１差の６着。敗れはしたがＧ１でも上位に入る力を示した。１週前追い切りに騎乗した鞍上は「息も動きも落ちている感じはしない。いい動きをしましたし、