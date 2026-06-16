◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組ベルギー１―１エジプト（１５日、シアトル競技場）２大会ぶり４度目の出場のエジプト（ＦＩＦＡランク２９位）は４大会連続１３度目の出場のベルギー（同９位）と１―１で引き分け、悲願の初勝利とはならなかった。先手は取った。前半１９分、中央でボールを受けたアシュル（アルアハリ）の強烈なミドルシュートがゴール左に突き刺さり先制に成功。しかし、後半２１分、直前に交代で