7月22日スタートのフジテレビ水10ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜後10：00）に俳優の深川麻衣（35）が出演することが発表された。本作でフジテレビ制作の連続ドラマに初出演となる。【写真】色っぽい！浴衣着で笑顔を見せる深川麻衣本作は中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。キラキラしたサクセスストーリーを思い描