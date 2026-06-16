レアル・マドリード移籍の可能性が高まっているマンチェスター・シティ所属のポルトガル代表MFベルナルド・シウバだが、バルセロナ内部では大きな問題として受け止められていないようだ。『MUNDODEPORTIVO』が報じている。バルセロナはマンチェスター・シティ退団が濃厚とされるシウバを魅力的な市場機会として評価していたものの、補強の最優先ターゲットには位置付けていなかったという。クラブ首脳陣やハンジ・フリック監督は、