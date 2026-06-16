YOASOBIのAyase（Composer）がソロとして初となるEP『dialogue』より、「うるさ」のMVを公開して話題を呼んでいる。 （関連：【動画】YOASOBIやミセスとは異なる魅力を発揮！Ayase、大森元貴……ソロ活動ならではのクールな最新MV） EP全編にわたってAyase自身がボーカルを務め、「うるさ」では大衆のイメージするYOASOBIとは一線を画すダークなサウンドが展開される。歌詞は現代におけるAyaseも