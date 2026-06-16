中盤で攻守の要として気の利いた仕事を果たしたデヨング(C)Getty Imagesオランダ代表にとっては痛恨のドロー。かたや日本代表にとって十分すぎるほどの価値あるドローとなった。現地時間6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組の初戦である。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る1点のビハインドを背負っていた日本が88