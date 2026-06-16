岡本は15本塁打をマークしながら、課題も指摘されている(C)Getty Imagesここまでチームトップの15本塁打をマークしているブルージェイズの岡本和真といえば、現地12日に本拠地で行われたヤンキース戦で三階席に飛び込む特大アーチを放つなど、圧巻のパワーも注目され始めた。一方で地元メディアはさらに高みを目指してもらいたいとしている。【動画】どこまで飛ばすんだ？米驚愕の岡本の特大アーチシーントロントの地元メディ