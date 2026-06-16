水源林の保全・活用に向け神奈川県は若年層の“ファン”拡大に乗り出した。山北町を舞台に、学生をターゲットとした森林整備の現場体験プログラムを企画。チェーンソー講習や山地酪農の見学など実践的な内容で、「プログラムをきっかけに地域に愛着を持ち、この先も自主的に関わってもらいたい」としている。今秋に行う３泊４日のプログラムは山北の森林のリアルを体感する企画だ。森林に足を踏み入れ、チェーンソーの使い方を